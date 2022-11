CdS – A gennaio sarà perlustrazione di giovani talenti! Già dichiarati due obiettivi

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il mercato che non t’aspetti è soffocato da una squadra prossima alla perfezione e in un gennaio che promette semplice perlustrazioni. Il sospetto è che però il Napoli resti strategicamente a guardare, fa avanzare prepotente del lavoro dell’area scouting che continua a studiare i giovani talenti. Infatti l’asse con Udine è già pronto. Viene monitorato Simone Pafundi, enfant prodige sedicenne che ha già debuttato in serie A ed in Nazionale. Oltre al classe 2006 c’è anche Lazar Samardžic pescato al Lipsia e che Spalletti ha recentemente paragonato al livello di Zielinski.