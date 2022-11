Zielinski su Kvara: “Kvicha fa cose incredibili per la sua età e un grande lavoro per tutta la squadra”

Nel corso del docufilm girato da Gt e Crocobet per Kvicha Kvaratskhelia, hanno parlato anche Zielinski, Rrahmani e Lobotka. Il polacco ha avuto per l’esterno parole di elogio per il suo grande lavoro in campo. Ecco quanto affermato dal numero 20: “Lo vediamo tutti che tipo di giocatore è Kvicha, fa cose incredibili per la sua età e siamo tutti felici che sia con noi. Aiuta molto la squadra e dà una grande mano. Oltre ad essere un grande professionista, Kvara è una persona straordinaria, umile e un gran lavoratore. Lui è molto calmo, ma in campo subisce una trasformazione, vuole fare sempre un passo decisivo, è un giocatore di squadra ed è molto importante per noi”.