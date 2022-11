Olivera: “Mondiale? Affronteremo squadre difficili. Sfida contro Kim? Ne abbiamo parlato…”

Il portale As ha riportato alcune dichiarazioni del terzino Mathias Olivera direttamente dal ritiro dell’Uruguay.

“Ci stiamo allenando il pomeriggio, c’è un’atmosfera piacevole. Ho aspettato tutta la vita per poter giocare ad un Mondiale, è qualcosa di unico, voglio godermelo. Affronteremo squadre difficili, fisiche. Perciò dobbiamo restare concentrati e bravi nei dettagli. Sfida contro Kim? Non abbiamo visto molto di loro, quando andremo in Qatar li studieremo meglio. Qualcosa ce lo siamo detti… Napoli? Sto imparando tante cose. In ogni squadra imparo qualcosa. A Napoli le cose sono diverse che al Getafe”.