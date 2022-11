Dal Camerun – “Anguissa? Bambino viziato, mai un sorriso!”

Jean Crépin Nyamsi, ex candidato alla presidenza di FECAFOOT (la federazione calcistica) e presidente di Dihep Di Nkam, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Zambo Anguissa non proprio lodevoli:

“Parlo qui a nome mio e sarò fermo nelle mie posizioni. Zambo Anguissa potrebbe avere problemi con il presidente Samuel Eto’o e il manager Rigobert Song Bahanag. Ma, essendo antipatico con i suoi compagni di squadra, se io fossi presidente della FECAFOOT non accetterei mai un simile comportamento. Zambo Anguissa deve condividere la bella atmosfera, il sorriso con i compagni. Non farlo e vedere i connazionali che applaudono a questo gesto mi rende fuori di me. Per me serve fermezza. È al mondo per onorare il suo paese e non per compiacere il presidente della FECAFOOT.

Condanno con la massima energia il comportamento da bambino viziato del giocatore Zambo Anguissa. Gioca per il Camerun e non per la sua famiglia o altro. Possa il verde-rosso-giallo vivere nel suo spirito patriottico. Nemmeno un sorriso con i compagni e lui entrerà allo stadio per fare cosa? Io, fossi presidente di Fécafoot, gli farei riprendere subito il suo volo”.