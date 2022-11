Raspadori incanta con la sua tecnica! Le pagelle dei quotidiani per la punta azzurra

Giacomo Raspadori ha fornito un’altra buona prestazione con la maglia della Nazionale contro l’Albania, servendo l’assist per il gol del vantaggio dell’Italia siglato da Grifo. I quotidiani oggi in edicola hanno promosso la prova dell’esterno napoletano. La Gazzetta dello Sport gli dà 7. Lo cercano sempre e lui per 45′ è uno spettacolo non solo quando si beve Kumbulla e disegna un bijoux per Grifo. Un quasi assist anche per Zaniolo. Anche il Corriere dello Sport gli dà 7. Movimenti da giocatore d’attacco, proprio come vuole il CT. Gioca con i mediani e con gli esterni mettendoci scatto e tecnica. È bravo, ma soprattutto generoso, nell’azione e nell’assist per il 2-1 di Grifo, col quale ha un’intesa quasi naturale. Stessa valutazione anche per Tuttosport con 7. Una delizia vederlo muoversi tra le linee e dettare le sponde. Non si risparmia nemmeno sul pressing: perfetto nel beffare Kumbulla e a “scaricare” per Grifo. Intelligenza, qualità e altruismo.