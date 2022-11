Il Mattino – Il Napoli guarda al futuro! Tanti i giovani opzionati

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul Napoli che vorrebbe già poggiare delle basi per il prossimo futuro. Secondo il quotidiano l’affermazione di Kim, Kvara, Osimhen, la valorizzazione di Lobotka e Anguissa vanno di pari passo con la conferma al top di Zielinski, Di Lorenzo e Politano. E nel mazzo c’è anche il boom di Mario Rui e Lozano. Tante perle. Ma lo scouting del Napoli, guidato da Cristiano Giuntoli è sempre a caccia. A De Laurentiis piace molto l’idea di mettere le mani sui campioni di domani, semisconosciuti come Kim e Kvara: costi quel che costi. Ora si guarda in casa Udinese, con il baby Pafundi e Lazar Samardzic: Spalletti lo ha battezzato come il nuovo Zielinski. Poi c’è l’Empoli: Guglielmo Vicario, il portiere (che non è un ragazzino, ha 26 anni ma è da poco esploso), Fabiano Parisi (22 anni), il pendolino di Serino e Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo di appena 19 anni che ha già segnato due reti in questo campionato.