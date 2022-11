CdS – Questo il programma del ritiro in Turchia! Raduno qualche giorno prima a Castelvolturno

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul ritiro che farà il Napoli in Turchia. Secondo il quotidiano ancora dieci giorni di riposo, poi si torna in campo: per gli azzurri di Luciano Spalletti l’imperativo categorico è non perdere concentrazione. La lunga sosta non deve cancellare lo spirto guerriero che ha accompagnato tutta la prima parte di stagione dei partenopei in una cavalcata meravigliosa, fatta di 21 partite, tra cui una sola sconfitta e due pareggi. Il programma del ritiro non è ancora ufficiale, però c’è un’idea piuttosto fondata. Il Napoli riprenderà la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno lunedì 28 novembre e poi, dopo qualche giorno, si trasferirà ad Antalya, in Turchia. Una sorta di tournée o magari una simulazione del ritiro estivo che sarà utile a richiamare la preparazione in vista della seconda e decisiva fase della stagione. A quanto pare la squadra si allenerà in Turchia dal 1° al 13 dicembre e giocherà un paio di amichevoli. Si parla del Karagumruk di Pirlo e poi di Fulham e Crystal Palace. Al rientro, possibili altre due partite: una al Maradona e una in trasferta.