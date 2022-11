CdM – Giuntoli vuole blindare anche Kim e Kvaratskhelia! I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle situazione contrattuali di Min-Jae Kim e di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano ci sarebbe già un’intesa di massima sul nuovo contratto di Kvaratskhelia. Il ds Giuntoli è a lavoro per blindare sia lui che Kim ritenuti un vero tesoro per la società. Kvara costato 10 milioni per gli osservatori vale già 10 volte di più. Per questo il Napoli nel 2023 farà un nuovo contratto al giocatore per evitare sirene straniere. Al momento si discute di un sostanzioso premio a fine stagione e di un sensibile ritocco allo stipendio (ora il georgiano guadagna 1,4 milioni) e allungamento della durata del contratto. Per Kim invece la priorità è rivedere la clausola che al momento è di 50 milioni di euro e valida solo per l’estero per i primi quindici giorni di luglio. Società a lavoro per questo doppio obiettivo.