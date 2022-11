Di Lorenzo si conferma ai suoi standard anche in Nazionale! Le pagelle dei quotidiani

Giovanni Di Lorenzo è stato autore di una grande prestazione nella gara dell’Italia contro l’Albania, il terzino del Napoli è riuscito a trovare anche il gol. Il capitano del Napoli ha segnato la rete del provvisorio 1-1. I quotidiani sportivi nazionali hanno esaltato la prova del calciatore della squadra partenopea. Il Corriere dello Sport gli dà 7. Il gol è un classico per il modo in cui lo segna, col taglio al centro per rubare tempo e spazio a Lenjani. Attacca a buon ritmo. Anche Tuttosport gli dà 7. Terzo gol in azzurro, frutto di un inserimento efficace frutto anche della fiducia che gli deriva dalla cavalcata con il Napoli. La Gazzetta dello Sport gli dà invece 6,5. Soprattutto per il tap in del gol condensato di tempismo ed intelligenza. E lo stacanovista (15 su 15 con il Napoli) sa anche amministrarsi.