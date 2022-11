Lobotka rinnova, ma non è ancora finita: strategia per gennaio già decisa, ecco il piano di Giuntoli

Mancano ormai solo le firme e il rinnovo di Stanislav Lobotka con il Napoli sarà cosa fatta. Durante la puntata odierna di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la bomba è stata sganciata. Infatti, Cristiano Giuntoli non ha intenzione di fermarsi qui ed è già al lavoro per altre due operazioni importantissime. Il ds azzurro ha già avviato i discorsi con i calciatori per i rinnovi di Amir Rrahmani e del capitano Giovanni Di Lorenzo.

Considerando le parole di Giuntoli di qualche settimana fa, in cui annunciava l’intenzione di non fare mercato a gennaio, il Napoli si sta già muovendo. Infatti i rinnovi dei calciatori che quest’anno stanno rendendo in maniera spettacolare, sono sicuramente la priorità del ds dei partenopei. L’unica incertezza riguarda il futuro di Demme, che potrebbe andare via. Il Napoli però non spingerà per la sua cessione, ma si limiterà ad accontentarlo se dovesse chiedere la cessione.