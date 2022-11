Il Mattino: “Meret titolare con la Nazionale? Le ultime”

Tra Albania e Austria, arriva anche la volta di Meret. Eterno numero 12 (per dirla all’ antica) di un portiere come lo stabiese Donnarumma, che non concede neppure le briciola alla propria riserva. Vuole giocare sempre. Vuole giocarle tutte.

Ma Mancini vuole vedere in azione Meret, toccare con mano la sua rinascita, visto che è stato sempre titolare con il Napoli sia in serie A che in Champions. Anche questo un bel regalo per Mancini da parte di Spalletti. Meret ha collezionato la bellezza di 5 anni: la prima panchina proprio con l’ Albania, il 24 marzo del 2017. Ma in tutto ha giocato appena 40 minuti, collezionando due presenza con Armenia e San Marino. Beh, ora è scoccato il momento di vederlo in azione dal vivo, ammirare i suoi progressi con i piedi e tra i pali.

Fonte: Il Mattino