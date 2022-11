Giuntoli: “ADL è un manager fuori dal tempo. Kvara? Sulla mia lista già ai tempi di Ancelotti. Haaland? Che rimpianto”

Cristiano Giuntoli, dirigente sportivo del Napoli, ha rilasciato al Corriere dello Sport un’intervista. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Su Kvaratskhelia: “Di lui avevamo cominciato a chiacchierare già ai tempi di Ancelotti. La prima richiesta di 30 milioni del Rubin Kazan ci ha lasciato senza parole. E ci tirammo indietro. La guerra in Ucraina ha modificato la valutazione e con Khvicha alla Dinamo Batumi ci siamo proposti di nuovo. Con il suo agente ci sono buoni rapporti”.

Sulla clausola di Kim: “Faccio chiarezza: c’è una clausola, valida solo per l’estero. È variabile, è crescente, è legata al fatturato dell’eventuale acquirente. E soprattutto ci si può accedere solo in una finestra fissata per il prossimo luglio e aperta per quindici giorni. Ma questa è teoria, perché in pratica noi siamo già proiettati alla ridiscussione di quei termini“.

Su De Laurentiis: “Io considero De Laurentiis un fuoriclasse, un manager fuori dal tempo, con una visione straordinaria del futuro. Lungimirante come pochi. Le frizioni sono sparite in fretta, abbiamo ricominciato a dialogare scegliendo questa nuova strada, e abbiamo creato un rapporto familiare“.

Su Spalletti: “Il mister partecipa, ovviamente, e in maniera attiva alla costruzione della squadra. Lui guarda, dà l’assenso oppure no, lascia che Simone Beccaccioli insieme a tutti gli altri dello staff osservino e studino. C’è una sintonia totale. Non si è mai da soli, in queste scelte. Contratto in scadenza nel 2023? C’è una opzione per il rinnovo per un altro anno fissato a favore della società“.

Il rimpianto di Giuntoli: “Contratto già fatto con il Salisburgo, riconoscendo loro il pagamento della clausola a venticinque milioni di euro. Ma Haaland preferì il Borussia Dortmund e noi che avevamo messo lui e Osimhen nelle nostre preferenze, ci dirottammo su Victor. Per noi erano alla pari”.