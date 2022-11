Gazzetta – Osimhen rimarrà al Napoli: niente amichevole con la Nigeria per evitare problemi

Victor Osimhen non farà parte dei convocati della Nigeria in vista del Portogallo.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il centravanti del Napoli vorrà recuperare quanto prima dall’infortunio occorso nelle ultime ore. Niente Nazionale per lui, che rimarrà dunque sotto il Vesuvio per iniziare il programma di riabilitazione: “Ovviamente in Italia si è creata immediatamente un po’ di apprensione ma presto è stato chiaro che non si tratta di nulla di grave anzi che Osimhen ha preferito evitare di correre rischi con la Nigeria in un momento importante della sua carriera e dell’ annata del Napoli. Questo dopo che a causa dell’ infortunio rimediato contro il Liverpool il nigeriano era dovuto restare ai box per sei partite (quattro di campionato e due di

Champions)”.

Osimhen vuole tornare subito a disposizione.