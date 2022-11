Gazzetta – In Turchia ci sarà un terzo ritiro dopo l’estate: il programma di Spalletti

Il Napoli non si fermerà durante la sosta.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui la tournée di novembre in Turchia servirà agli azzurri per allenarsi e testare i muscoli prima dell’inizio del campionato. Una sorta di Dimaro 2.0, come se fosse a tutti gli effetti un terzo ritiro stagionali dopo quelli estivi: “Le date non sono ancora confermate ma probabilmente gli azzurri si ritroveranno lunedì 28 a Castel Volturno per poi partire l’ indomani verso una meta calda e secca dove resteranno circa due settimane. Ad ospitarli un resort sul mare con tre campi di calcio e gli spazi necessari per lavorare anche “a secco”. Gli uomini di Spalletti dovrebbero essere impegnati in tre amichevoli, una probabilmente contro il Fatih Karagumruk di Andrea Pirlo. Del resto, l’ intenzione è quella di non perdere il “ritmo partita” anzi di acquisirlo man mano proprio come accaduto in estate quando il livello delle avversarie in precampionato si è alzato con il passare dei giorni. La Turchia somiglierà al Trentino o all’ Abruzzo e se anche i risultati saranno gli stessi nei tre mesi successivi lo scudetto sarà molto vicino”.

Il Napoli vorrà farsi trovare prontissimo alla ripresa della Serie A, per continuare da subito a macinare punti già a San Siro.