Gazzetta – Il Napoli ringrazia la pausa Mondiale: sarà importante ricaricare le energie

Per il Napoli la sosta Mondiale non è affatto un problema.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui agli azzurri farebbe bene ricaricare le pile in vista della seconda parte di stagione. Uno stop, quello di un mese e mezzo fino ai principi di gennaio, che potrebbe anche arrestare le velleità avversarie, che sognano una caduta dei partenopei per tornare a sperare nel tricolore. Il Napoli è oramai orfano di Kvara, calciatore che si rivedrà oramai direttamente in quel di San Siro in Serie A, nel match del 4 gennaio contro i neroazzurri dell’Inter. Un Napoli che, tra l’altro, ha dimostrato di concludere l’ultima partita in casa con l’Udinese con qualche affanno: un segnale di leggera stanchezza che necessita riposo e ricarica di energie.