TuttoSport – Il fantasma della Juventus è tornato, fa paura anche al Napoli!

L’edizione odierna di TuttoSport ha elogiato la Juventus e il suo momento positivo. I bianconeri vengono da sei vittorie consecutive e si sono ripresi dal “blackout” d’inizio campionato. Secondo il quotidiano, i bianconeri fanno paura a tutta la Serie A, Napoli compreso.

“Un fantasma si aggira per il campionato e tutte le potenze della Serie A lo temono: senza infortuni, con i più forti a disposizione e, chissà, con qualche ritocchino sul mercato, la Juventus del 2023 non può non fare paura, anche a chi, finora, ha meritatamente terrorizzato tutti come il Napoli di Spalletti”.