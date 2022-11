La Gazzetta dello Sport commenta come fermare il Napoli alla luce del fantastico cammino in questa prima parte di campionato. Ecco di seguito cosa scrive:

“Nel finale ha un po’ sorpreso Spalletti. E’ rimasto immobile e guardingo: non ha fatto alcun cambio di giocatori o di modulo. Al blackout penserà durante la sosta, per adesso non è importante. Le altre squadre di a hanno problemi: come fermare il Napoli se non bloccare il campionato?”.