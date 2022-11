Napoli-Udinese andrà in scena, sabato 12 novembre, alle ore 15:00, presso lo Stadio Diego Armando Maradona.

intanto, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport svela le probabili formazioni: Zielinski ritorna in campo da titolare, così come Lozano. Mentre, Luciano Spalletti avrebbe tre dubbi: in difesa Ostigard oppure Juan Jesus, invece, i ballottaggi sulla fascia sinistra sarebbero Olivera-Mario Rui e Raspadori-Elmas.