Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, parlerà in conferenza stampa alle ore 15. Sarà un appuntamento molto interessante, visto che gli azzurri andranno in contro all’ultima sfida ufficiale del 2022, contro l’Udinese. Una sfida tutt’altro che semplice. Ci sarà però tempo per parlare della sosta per il Mondiale e fare un resoconto del cammino percorso fino ad ora. Come di consueto, MondoNapoli fornirà la diretta testuale dell’evento.