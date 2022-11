Il Mattino – Ottime prestazioni e tanta personalità, il Napoli pronto a blindare Giovanni Di Lorenzo: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli lavorerà a lungo, durante la sosta per il Mondiale, per provare a blindare definitivamente Giovanni Di Lorenzo. L’ex Empoli, che ha ereditato la fascia di capitano dopo gli addii di Insigne e Koulibaly, ha convinto tutti sia per le prestazioni offerte ma soprattutto per la grande personalità dimostrata. Il terzino italiano è ormai un leader a tutti gli effetti, non solo tecnico ma anche nello spogliatoio.

Un ragazzo d’oro che ha lavorato duramente per raggiungere questi traguardi! Capitano del Napoli e titolare della Nazionale, Di Lorenzo ha ormai realizzato alcuni tra i suoi sogni nel cassetto e tutti i suoi sforzi sono pronti ad essere ricompensati.

Il quotidiano campano è sicuro, Giuntoli e ADL sono al lavoro per offrirgli un ulteriore rinnovo e adeguamento a rialzo del contratto. Dopo l’operazione Lobotka, di cui manca solo l’ufficialità, il Napoli è pronto a blindare un altro dei suoi leader. La dirigenza partenopea approfitterà della lunga sosta per formulare l’offerta e trovare l’accordo con Di Lorenzo!