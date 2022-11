CdS – Napoli-Udinese, Kvaratskhelia convocato solo in un caso: le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla possibile convocazione di Kvicha Kvaratskhelia in Napoli-Udinese, ultimo match prima della lunga sosta per il Mondiale. Queste le considerazioni fatte dal quotidiano: “Nonostante siano passate diverse settimane dall’ultimo match di Champions League con il Liverpool, Kvara non ha ancora pienamente recuperato dal fastidio alla schiena. Anche nella giornata di ieri infatti, il georgiano ha svolto, insieme a Salvatore Sirigu, l’intera seduta di allenamento dedicandosi a terapie e palestra.

Sono passate più di due settimane dall’ultimo allenamento svolto in gruppo da Kvaratskhelia, motivo per il quale resta in forte dubbio la sua presenza tra i convocati per Napoli-Udinese. Le probabilità che il georgiano potesse essere presente quanto meno in panchina, nelle ultime ore, si sono abbassate vertiginosamente.

Spalletti non ha intenzione di rischiarlo, visto che convincenti prove fornite da Elmas prima e Raspadori poi, quindi, con ogni probabilità, si andrà verso il terzo forfait consecutivo. Il processo di guarigione dalla lombalgia procede spedito ma non è ancora smaltito del tutto.

L’unica speranza, per ritrovare Kvaratskhelia in panchina contro l’Udinese, è nell’allenamento odierno! Se Kvicha dovesse svolgere l’intera seduta in gruppo, senza palesare ulteriori fastidi e disturbi dovuti alla lombalgia, potrebbe essere scelto da Spalletti. Motivo per cui ai tifosi del Napoli non resta che aspettare, come detto però, le possibilità di rivedere l’ex Dinamo Batumi in panchina sono ridotte all’osso”.