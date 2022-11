GdS – Oltre a Lobotka pronti altri due rinnovi in casa Napoli. Le ultime

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano blindare i migliori per costruire il futuro, è questa la strategia del Napoli dopo il mercato estivo in cui è stata rivoluzionata la rosa. Il diesse Giuntoli prosegue nel suo lavoro per prolungare i contratti di Rrahmani, Anguissa e Lobotka. Quest’ultimo è il più vicino e firmerà presto un adeguamento a oltre 2,5 milioni dell’ingaggio fino al 2027 con opzione per il 2028. Ma l’annuncio ufficiale non arriverà prima di dicembre.