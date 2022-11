Elmas a KKN: “Vogliamo scrivere la storia a Napoli. Spalletti mi disse due ore prima che avrei giocato contro l’Atalanta…”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è stato intervistato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Avvio di stagione? Abbiamo fatto una cosa incredibile. Siamo tutti uniti e facciamo cose belle anche fuori dal campo. Giochiamo un calcio bellissimo, speriamo di continuare così fino alla fine”.

“Kim? Siamo sempre gioiosi a fine partita. Da quando è arrivato ho cercato di aiutarlo perché abbiamo entrambi giocato al Fenerbahce, sono sempre stato vicino a lui. È un bravo ragazzo e un ottimo giocatore. Ormai è un’abitudine salutare i tifosi a fine partita”.

“Crescita nella tranquillità? Giochiamo il nostro calcio facendo vedere le nostre qualità. L’Empoli stava giocando benissimo, ma siamo tutti e 25 importanti, a prescindere dai titolari. Abbiamo segnato subito e segnato il secondo. Sapevamo che quei 3 punti sono importantissimi, ma lo saranno anche quelli delle prossime. Vogliamo tutti mostrare quanto ci teniamo. Siamo pronti anche se partiamo dalla panchina. Ci alleniamo tutti insieme e cerchiamo di aiutare sempre la squadra. Facciamo quello che ci chiede il mister per i compagni di squadra, anche difendere e non solo fare gol o assist”.

“Il gol con l’Atalanta? In quel momento pensavo solo a fare bene, sapevo quanto valeva quella partita. Sono contento per il gol e soprattutto per i tre punti. Siamo sempre stati calmi e abbiamo creduto in noi, per cui già quando abbiamo preso gol abbiamo rimontato al momento giusto. Poi dopo aver segnato siamo stati bravi a difendere e a portare a casa il risultato. A Bergamo non tutti vincono”.

“Udinese? Ci siamo allenati e siamo tutti apposto. Cerchiamo di fare una vera partita perché sappiamo quanto vale anche se è l’ultima. Dobbiamo stare attenti, loro giocano bene in contropiede. Pensiamo a questi 3 punti importantissimi perché dobbiamo chiudere al meglio questo campionato”.

“Champions League? C’è tempo, ci sono partite importanti anche prima dell’Eintracht“.

“Pausa? Non fa male, fa bene a tutti i giocatori, anche dopo tante vittorie. Speriamo che quando torneremo saremo uniti e faremo bene nell’altra metà di campionato”.

“È vero che Spalletti ti ha detto che saresti stato titolare 2 ore prima della partita con l’Atalanta? Sì, non lo sapevo. Però ero pronto a giocare, lo sono sempre quando mi chiama il mister. Sapevo dell’importanza della partita, ho dato tutto”.

“Kvaratskhelia? Sta bene, sta facendo le terapie. Tornerà presto con noi. Sta facendo un bellissimo campionato. Ha fatto delle cose incredibili e speriamo che riprenda a farle subito”.

“Avvertite la volontà di vincere? Tutti abbiamo un sogno, anche noi che arriviamo da piccoli paesi come la Georgia o la Macedonia. Speriamo di farlo qua e di scrivere la storia in una bella città e con dei belli tifosi”.