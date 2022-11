CdS – Ndombele out dai convocati per il Mondiale! La reazione del giocatore

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’esclusione dal Mondiale per Tanguy Ndombele. Secondo il quotidiano ieri è arrivata una doccia fredda per Ndombele. Il neo acquisto del Napoli è stato escluso dalla lista dei convocati della Francia per il Mondiale. Il calciatore è molto deluso dalla situazione. Fino all’ultimo minuto ha sperato in una convocazione (vista anche l’emergenza a centrocampo) che però non è mai arrivata. Quindi, durante la sosta sarà regolarmente aggregato al gruppo squadra azzurro.