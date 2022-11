L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’episodio da rigore che ha sbloccato la partita tra Napoli ed Empoli.

Il quotidiano definisce leggero l’impatto avuto tra Osimhen e Marin, non abbastanza evidente da poter indicare il dischetto. In pratica, non c’erano gli estremi giusti affinché l’arbitro Pairetto decretasse il fallo sull’attaccante nigeriano.

Si parla di un “rigorino”.