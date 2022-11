Zanetti a Dazn: “Abbiamo dato tutto. Rigore del Napoli? L’entità del contatto è nulla”

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Empoli.

“Avete fatto la partita che lei aveva chiesto? Faccio i miei complimenti ai miei giocatori, anche in inferiorità numerica hanno dato tutto. Abbiamo chiuso gli spazi al centro, facendoli sempre giocare sull’esterno. Già con la Juve avevamo rischiato l’imbarcata. Oggi abbiamo fatto una grande partita contro una squadra straordinaria. Abbiamo impostato la partita in un certo modo e fino all’episodio l’avevamo incartata”.

“Rigore? Non parlo dell’episodio, ma dal campo sembra un rigorino. L’entità del contatto è nulla. Però l’arbitro ha visto così e ora non si può cambiare”.

“Rammarico in una delle sconfitte? Abbiamo 14 punti e non sono pochi. Abbiamo combattuto su tanti campi, e abbiamo perso quasi solo contro le grandi squadre, vincendo a Bologna e facendo punti contro tante squadre. In tante cose dobbiamo crescere, siamo giovani e possiamo. Quando mettiamo in campo il cuore come oggi facciamo spesso grandi partite”.

“I trequartisti? Bajrami è un giocatore duttile, sapevamo che poteva avere occasioni in transizione. Avendo perso Destro, avevamo Satriano e Lammers, quindi ho deciso anche per questo”.