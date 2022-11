Il Napoli ha diramato, tramite i propri canali social ufficiali, la lista dei convocati per il match di oggi contro l’Empoli.

Nessuna sorpresa particolare per Luciano Spalletti, che ha deciso dunque di non rischiare Kvaratskhelia e di provare il tutto per tutto per riaverlo sabato contro l’Udinese. Per il resto, tranne il georgiano, dunque, non ci sono particolari sorprese nell’elenco degli azzurri. In basso la schermata completa diffusa online dalla SSC Napoli.