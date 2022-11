Gazzetta – Napoli favorito per il passaggio ai quarti: l’Eintracht è battibile

Il Napoli è stato accoppiato con l’Eintracht Francoforte dopo i sorteggi di ieri a Nyon.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri partirebbero favoriti nel doppio scontro con i tedeschi che si terrà tra febbraio e marzo. Una sfida alla quale il Napoli arriva con grande consapevolezza dei propri mezzi, fiducia e crescita esponenziali degli ultimi mesi. Un Napoli che ha dimostrato di battere le big della Serie A e la finalista della scorsa edizione della Champions League, dunque, secondo la Rosea, non dovrà temere la rosa tedesca, che sin ora sta pur facendo bene in Bundesliga, ma ha evidenziato anche limiti importanti sia in fase offensiva che difensiva.