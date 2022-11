Finisce la partita al Maradona. Partita non brillante degli uomini di Spalletti che riescono ad andare in vantaggio grazie ad un rigore conquistato da Osimhen. Penalty realizzato da Lozano con Vicario che tocca ma non può nulla. Raddoppio negli ultimi minuti di Piotr Zielinski. Risultato finale di 2-0!