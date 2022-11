Luigi De Laurentiis, il figlio di Aurelio De Laurentiis, è il presidente del Bari, squadra che si trova nelle zone alte della classifica e che sta facendo un ottimo campionato di B.

Il Bari sogna la scalata in A, ma Luigi De Laurentiis non si rassegna all’idea di dover lavorare e presiedere un club che sa che dovrà cedere. Il presidente è intervenuto a “RadioBari” e affrontando l’eventuale discorso cessione, ha fatto qualche passo indietro rispetto a qualche giorno fa, in cui aveva detto che il Bari sarebbe stato sicuramente ceduto in caso di A. Queste le sue parole:

“Io ho sempre detto che volevo riportare il Bari in A, e in 4 anni siamo tornati in B. Inoltre stiamo valorizzando i nostri giocatori e questo è un bene. E’ difficile pensare di dover lasciare una società, ma vedremo cosa succederà. Nulla è ancora deciso. Quello che so è che mi auguro il meglio per questa società, fatta da grandi professionisti e persone a cui sono affezionato”.

Fonte: RadioBari.