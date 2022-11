Adam Ounas, ex esterno del Napoli, è tornato a parlare oggi della sua esperienza partenopea durata 5 anni, in cui l’esterno algerino non ha fatto intravedere mai le potenzialità espresse.

L’esterno destro, ora al Lille, ha rilasciato un’intervista alla stampa francese, dove ha detto chiaramente che scegliere Napoli è stato un male per la sua carriera. Queste le sue dichiarazioni:



“Col senno di poi non avrei mai firmato con il Napoli. Avrei giocato un terzo anno a Bordeaux o sarei andato alla Roma che mi voleva per sostituire Salah. Quando sono andato in prestito a Crotone, vedendo il livello della squadra, ho aperto gli occhi”.