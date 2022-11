il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte agli ottavi di Champions League. Al riguardo, il tecnico, Luciano Spalletti ha commentato l’esito del sorteggio, ecco stando a quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l’Eintracht Francoforte è la detentrice dell’Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile“.