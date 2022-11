Calciomercato.com rivela come l’infortunio di Kvaratskhelia sia poco preoccupante. Il georgiano già potrebbe tonare a disposizione per la partita contro l’Empoli. Ecco cosa scrive:

«La lombalgia accusata dall’azzurro Khvicha Kvaratskhelia non sembra preoccupare il Napoli tanto che il rientro in campo del georgiano sarebbe previsto già martedì per il prossimo match di campionato in programma al Maradona contro l’Empoli».