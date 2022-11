Spalletti a Dazn: “E’ stata una partita difficile, ma lo sono tutte. Su Kvara e Osimhen…”

Nel post partita di Atalanta-Napoli è intervenuto Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn: “Mi piace affrontare gare difficili e questa lo è stata. In serie A ogni partita è difficile ed è importante portare a casa quanti più punti possibili. Complimenti all’Atalanta che ha fatto una grande partita”.

Come ha giocato secondo lei Osimhen?: “Osimhen è un calciatore che ha questi strappi e vampate e bisogna capire bene le situazioni di gioco. Secondo me, era un po’ stanco, ma nonostante ciò ha fatto il suo. Quando hanno iniziato a prenderci le misure, ha avuto difficoltà a giocare uomo contro uomo”.

Che ne pensa della prova difensiva della squadra?: “Nonostante noi facciamo un calcio offensivo, Kim e Jesus si sono comportati bene in campo aperto e non. Bisogna saper accettare situazioni difficili se vuoi giocare a calcio.”

Come sta Kvara?: “Ha un dolore dietro la schiena per la botta contro Arnold ad Anfield. Pensavamo migliorasse, ma non è stato così. Elmas l’ha sostituito egregiamente. Non dipendiamo da Khvicha”.