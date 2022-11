Fischio finale di un match al cardiopalma per le due squadre. L’Atalanta cerca in tutti i modi di pareggiare, ma trova un muro che non glielo permette. Al 94′ il direttore di gara Mariani dà il triplice fischio finale. Il Napoli vola a 35 e si porta a ben 8 punti dalla seconda in classifica, in attesa del Milan alle 20.45