Giuntoli a DAZN: “L’Atalanta è una squadra molto forte sia a in campo che fuori, dobbiamo stare attenti”

Ai microfoni di Dazn è intervenuto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: ” L’Atalanta è una delle favorite per questo campionato, visto che non ha nemmeno le coppe europee. E’ una società forte sia a livello dirigenziale e sia in campo. Ha comprati calciatori giusti per rinforzare la sua rosa”.

Visto il percorso che avete fatto, quanto è stato importante costruire una rosa più ampia?: “In estate abbiamo affidato tutto il progetto in mano a Spalletti e per ora sta ripagando, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra. A fine campionato si vedrà”.

Cosa ti ha convinto a puntare su Kim per sostituire Koulibaly?: “La grande attenzione e la grande velocità. Nel corso di quest’anno è migliorato ancora di più”.