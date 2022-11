GdS – Kvaratskhelia out per la trasferta di Bergamo ed in forse per l’Empoli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia, salterà la gara con l’Atalanta. Nella parte finale dell’allenamento di rifinitura il giocatore ha manifestato una forma acuta di lombalgia. Nulla di preoccupante, sia chiaro, perché anche Kvara è umano e può incappare in un piccolo accidente del genere. Ovviamente, però, in casa Napoli è già scattata la corsa al recupero nel più breve tempo possibile e allora le sue condizioni saranno monitorate costantemente nella speranza di rivederlo già in campo con l’Empoli martedì e contro l’Udinese per l’ultima al Maradona prima della pausa per il Mondiale. Insomma, Kvara dovrebbe saltare Bergamo e al massimo un’altra partita.