CdS – Per sostituire Kvaratskhelia Spalletti ha tre opzioni! Le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul sostituto di Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il Napoli non è fatto per privarsi di Kvaratskhelia, ma spesso il destino sa essere beffardo. Il calciatore azzurro salterà uno dei match più importanti della stagione a causa di un problema fisico. Ciò complica nettamente i piani di Spalletti. Il tecnico dunque dovrà scegliere fra tre uomini. La prima opzione riguarda Raspadori o Lozano che potrebbero essere dirottati sulla fascia, grazie alla loro imprevedibilità. L’ultima scelta è Elmas che si candida per un chance importante.