Sky – Kvara ha forzato, a sostituirlo sarà Raspadori!

L’inviato Sky Massimo Ugolini ha riportato alcune notizie riguardo all’infortunio di Kvaratshkelia:

“Kvaratskhelia ha una lombalgia, ossia un mal di schiena che già si portava da un paio di giorni dopo un colpo subito a Liverpool in un contrasto di gioco. Oggi ha forzato, ma sul finire dell’allenamento ha sentito il riacutizzarsi di questo fastidio e quindi si è deciso di non rischiare e forzare. Il georgiano resterà a Napoli, cercheranno di rimetterlo in piedi per la partita di martedì contro l’Empoli. A sostituirlo sarà probabilmente Raspadori, l’alternativa è Elmas che in quel ruolo gioca in nazionale. Ma la probabile catena di sinistra sarà Mario Rui-Raspadori”.