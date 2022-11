Napoli, rinnovo Zielinski oltre al 2024: ecco le novità

Uno delle pedine principali per questo Napoli non può che essere Piotr Zielinski, il polacco attualmente nella stagione in corso tra Serie A e Champions League ha siglato ben 4 reti e fornito 6 assist. Insomma, le sue sterzate contribuiscono molto per la fase offensiva degli azzurri, che di certo a loro volta non si vorrebbero privarsi del calciatore nato in Polonia.

Al riguardo, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport: il centrocampista azzurro ormai legato alla città e la squadra, potrebbe prolungare il suo contratto in scadenza nel 2024. E sembrerebbe esserci intesa con il presidente Aurelio De Laurentiis, dunque, pare che la strada sia quella giusta.