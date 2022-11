Napoli, l’Atalanta prepara la gabbia: Gasperini vuole bloccare Kvara e non solo

Non può che esserci tanta attesa per la grande sfida – ovvero- il big match riguardante la tredicesima giornata di Serie A. Dove nel Gewiss Stadium di Bergamo, sabato 5 novembre, alle ore 18:00 scenderanno in campo l’Atalanta attualmente al secondo posto a 27 punti e la capolista Napoli a quota 32.

A tal proposito, stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport: il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini avrebbe preparato una sorte di gabbia speciale da poter contrastare Kvara. Non a caso, Toloi e Hateboer dovrebbero marcare stretto il calciatore georgiano. Ma non è finita qui, un altro calciatore che vorrebbe annebbiare sarebbe Stanislav Lobotka, in tal modo, da fermare le manovre azzurre. A marcare lo slovacco doverbbe essere uno tra: Pasalic, Koopmeiners o Scalvini