Napoli, durante la sosta: il ds Giuntoli vorrebbe chiudere tre operazioni

Tra meno di due settimane avverrà la sosta dei campionati, in tal modo, da far spazio ai Mondiali 2022 in Qatar. Ma di certo le squadre non si fermeranno, tra cui il Napoli che andrà in ritiro in Turchia e la società azzurra ne approfitterà per chiudere varie operazioni.

Al riguardo, stando a quanto riporta, il giornalista de Il Corriere dello Sport, Fabio Mandarini: Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, vorrebbe sciogliere tre nodi. Il primo sarebbe quello di ufficializzare il rinnovo di Lobotka, mentre gli altri due si tratterebbe: di un ritocco contrattuale per Kvaratskhelia con tanto di aumento di ingaggio per tener lontano le big europee. E l’altro sarebbe di rendere più alta la clausola rescissoria di Kim ferma a 45 milioni.