Bari, Luigi De Laurentiis: “In caso di promozione in A siamo costretti a vendere”

Se Aurelio De Laurentiis per il momento può godersi le ottime prestazioni e i buon risultati che il Napoli sta ottenendo. Altrettanto, può fare suo figlio – ovvero – patron del Bari, che attualmente è in piena zona Play off per un eventuale promozione in Serie A.

Al riguardo, il presidente dei Galli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Webinar: “Nel caso di accesso nel massimo campionato italiano, sarei costretto a vendere la squadra. Siamo sempre stati coscienti di ciò, la nostra missione è stata fin dall’inizio la ricostruzione di questo club storico. In attesa della fortunata stagione che ci porterà all’obiettivo, spero di riscontrare l’interesse di un gruppo che possa rilevare questa squadra nel momento giusto“.