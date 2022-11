Atalanta-Napoli, Luciano Spalletti: “Bergamo sarà un altro test”

In seguito alla sconfitta rimediata dal Napoli contro il Liverpool per 2-0. Gli azzurri si preparano per la sida riguardante il big match della tredicesima giornata di Serie A, dove sabato 5 novembre, alle ore 18:00. al Gewiss Stadium affronteranno l’Atalanta. Al riguardo, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni nella vigilia della gara in conferenza stampa:

“Per quanto riguarda il match di Champions League. Sento di fare i complimenti ai ragazzi che hanno messo in scena un ottima prestazione contro il Liverpool, abbiamo pagato il troppo rilassamento nei minuti finali. Dopo la sconfitta, nonostante il primo posto ed un traguardo raggiunto. La squadra era rammaricata, e questo è un valore importante”.

“Un altro test è quello di Bergamo contro l’Atalanta, ecco lì ci sono tutte le componenti da affrontare come stadio, ottimo gioco di squadra. Ma sono tranquillo, in allenamento ho visto un clima sereno. L’importante è saper affrontare i minuti di gioco in maniera corretta, sappiamo giocare a viso aperto”.

“La difesa è un reparto fondamentale, per creare una squadra forte. Ogni tanto anche gli attaccanti fanno dei sacrifici, ma in fase offensiva il difensore deve coprire l’uno contro uno. Kim da prova di forza, velocità ed imposta bene il gioco. Noi abbiamo molta tecnica nel reparto arretrato. Le qualità di Gasperini, si vedono anche nel momento che è riuscito a cambiare tattica. I neroazzurri sono pronti a fare l’auto scontro, hanno corsa e qualità. Per noi è meglio per tenere alto il livello, per tenerci sempre con la giusta attenzione”.

“Il nostro centrocampo è completo, Demme è molto adatto lo ha penalizzato l’infortunio. Nello stretto con le sue serpentine, trova sempre soluzione in fase di pressing. Ndombele gli mancava il ritmo di partita, ma ora sta facendo ottime gare e lo vedo come play di difesa. Gaetano invece lo vedo come regista, con la giusta esperienza può diventare un grande calciatore”.

“Molte partite possono causare stanchezza, ma con i cambi frequenti in molti casa porta un ottima risposta mentre altri casi e meglio non azzardare. La nostra rosa profonda, permette di fare rifiatare e girare molti giocatori. Benitez è un bella persona solare e schietta, ed un piacere parlare con uno come lui. Tutti hanno un ricordo splendido dello spagnolo, ciò vuol dire che ha grandi valori”.