Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: nuovi cambi per Spalletti

In vista di Atalanta-Napoli, che andrà in scena sabato 5 novembre, alle ore 18:00, nel Gewiss Stadium di Bergamo. Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe optare su nuovi cambi – non a caso – stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport: In difesa dovrebbero ritornare Mario Rui e Juan Jesus, di nuovo dal 1′ Zielinski e in attacco dovrebbe esserci Lozano. Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso, Toloi, Demiral, Djimsiti, Hateboer, Scalvini, Koopmainers, Maehele, Pasalica, Lookman, Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

