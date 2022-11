Era nell’aria ed ora è ufficiale: Luis Muriel salterà la sfida di sabato tra Atalanta e Napoli.

Gli esami effettuati nella giornata di oggi hanno evidenziato una lesione parziale del tendine a livello degli adduttori, che terrà ai box il colombiano per circa due settimane e difatti chiuderà in anticipo il suo 2022 e farà rientro in campo soltanto dopo il Mondiale.