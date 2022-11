Scalvini: “Cercheremo di mettere in difficoltà il Napoli, hanno tanti giocatori forti”

Intervistato alla Gazzetta dello Sport il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini ha detto la sua sul Napoli prossimo avversario della Dea. Ecco quanto detto:

“Bisogna cercare di metterli in difficoltà, studiandole loro caratteristiche: hanno grandi individualità, giocano in modo spettacolare, ma anche loro, come tutti, possono avere difficoltà. Su quelle punteremo per provare a fargli male. Proveremo a fermare i più forti, è una di quelle sfide che piacciono a noi. E’ pur sempre la prima contro la seconda”.