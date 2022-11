Brutta disavventura per Kvaratskhelia, che ha subito un furto nella sua casa a Cuma. Come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, al talento georgiano hanno portato via un’automobile (MIni Countryman), ma per il giocatore nessuna conseguenza. Kvara ha già sporto denuncia presso il commissariato di Pozzuoli, dopodichè si è allenato regolarmente in gruppo.