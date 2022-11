Il Mattino – Lobotka fondamentale per il Napoli! Valore raddoppiato per lo slovacco

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sull’andamento di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano da oggetto misterioso a fulcro del centrocampo e non solo, questa la strana parabola del calciatore slovacco a Napoli. Un crescendo che ha portato a delle valutazioni incredibili, ora per lui è vicino il rinnovo di contratto, il club azzurro vuole allungare l’attuale accordo fino alla stagione 2027-2028, Aurelio De Laurentiis vuole praticamente blindarlo “a vita”. Lo slovacco è pezzo unico, difficile trovarne di simile. Patrimonio raddoppiato, insomma: oltre a quelli sul campo, un altro successo per Lucianone, bravo a lanciare i giovani, motivare i più esperti, coinvolgere tutti.