GdS – Il valore di Kvaratskhelia è aumentato, ma ADL ha già pronto il rinnovo

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano la valutazione del suo cartellino è aumentata vertiginosamente rispetto al suo prezzo iniziale di 10 milioni di euro. Oggi il georgiano vale almeno 100 milioni. Una cifra mostruosa che rende felice soprattutto il Napoli che ha fatto un vero e proprio affare. Il Napoli ha blindato Kvara con un contratto quinquennale che scade nel 2027 e una opzione per prolungarlo di un anno ancora. Un accordo che non prevede clausole di rescissione e dunque di fatto rende incedibile il gioiello georgiano che guadagna 1,5 milioni netti oltre ai bonus, per arrivare a circa 2 nella stagione 2026-27. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di venderlo”